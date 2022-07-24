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الأحد، 24-07-2022 01:05 م

الدغمي يلتقي سفيري الجزائر وبنغلادش

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الوكيل الإخباري - التقى رئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي في مكتبه بدار المجلس اليوم الأحد، السفير الجزائري محمد الشريف كورطة وسفيرة بنغلادش ناهدة سبحان.اضافة اعلان


وحمل السفير الجزائري دعوة من رئيس مجلس الأمة الجزائري صالح قوجيل، ورئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم أبو غالي لحضور مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته ال17 المنوي عقدها في الجزائر في منتصف أيلول المقبل.

وأكد الدغمي خلال اللقاء على متانة العلاقات الاخوية الأردنية الجزائرية التي انعكست على مجمل المواقف ذات الاهتمام المشترك وخصوصاً تجاه القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وفي لقاء منفصل عبر الدغمي عن تقدير الأردن لمواقف بنغلادش تجاه القضايا العربية، في الوقت الذي إشارت فيه السفيرة سبحان الى عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، مؤكدة على ان بنغلادش تقف مع القضية الفلسطينية والقضايا العربية وتؤكد على أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

 




 

 


 

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