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الأحد، 16-01-2022 03:00 م

الدغمي يلتقي سفيري مصر وكندا في الأردن

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الوكيل الإخباري - استقبل رئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي في لقاءين منفصلين في مكتبه بدار مجلس النواب اليوم الأحد، السفير المصري محمد سمير والسفير الكندي في عمّان دونيكا بوتي، حيث جرى بحث أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات.

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وقال الدغمي خلال لقاء السفير المصري، إن العلاقات الأخوية الراسخة بين الأردن ومصر التي أرسى دعائمها جلالة الملك عبد الله الثاني واخوه الرئيس عبد الفتاح السيسي تتسم بالعمق والتاريخ على مختلف الصعد، مؤكداً متانة تلك العلاقات وتطابق وجهات النظر حول مختلف القضايا العربية.


وشدد الدغمي على أن الأردن ومصر يقفان مع الشعب الفلسطيني من اجل نيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967.


وحول القمة الثلاثية الأردنية المصرية العراقية أكد الدغمي ان هذه القمة تشكل عنواناً للتقارب وخطوة إيجابية على طريق التعاون لما تعكسه من دور إيجابي في تعزيز التضامن العربي لتكون نواة لإعادة احياء اطر العمل العربي المشترك.


من جهته أكد السفير المصري على متانة العلاقات الأردنية المصرية والحرص على تطويرها على الصعد كافة، مشيراً الى أهمية التكامل البرلماني العربي وخصوصا بين البرلمان المصري والأردني واهمية الأدوار التي تقوم به تلك البرلمانات في مجالات التحديث والتطوير في التشريعات الاقتصادية والاجتماعية ومختلف المجالات.


وقدم السفير المصري التهنئة للدغمي بفوزه برئاسة مجلس النواب، معرباً عن تقديره للدور الذي يضطلع به المجلس على مختلف الأصعدة.


وفي اللقاء مع السفير الكندي دونيكا بوتي أكد الدغمي أهمية تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين الصديقين، والعمل على تطوير آفاق الاستثمار المتبادل، مثمناً دور كندا في دعم الأردن.


بدورها أكدت السفير الكندي تقدير بلادها عالياً للدور الأردني بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في السعي نحو تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.


وعبرت عن حرص بلادها على تعزيز آفاق التعاون التجاري المتبادل وإيجاد آفاق استثمارية تعود بالنفع على كلا البلدين الصديقين.

 




 




 

 


 

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