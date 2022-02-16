الدغمي يلتقي في القاهرة رئيس المجلس الشعبي الجزائري

الوكيل الاخباري - استقبل رئيس مجلس النواب، المحامي عبد الكريم الدغمي، في مقر إقامته بالقاهرة، اليوم الأربعاء، رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي، على هامش أعمال المؤتمر 32 للاتحاد البرلماني العربي المنعقد حاليا في القاهرة.



واكد الدغمي، بحسب بيان صادر عن المجلس اليوم، عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والتي تمثل نموذجا في العمل العربي المشترك، مشيرا إلى حرص الأردن على إنجاح أعمال القمة العربية المنوي عقدها في الجزائر خلال الفترة المقبلة.

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