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الإثنين، 26-09-2022 02:50 م

الدغمي يلتقي وزراء الزراعة العراقي والسوري واللبناني

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الوكيل الإخباري - التقى رئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي في مكتبه اليوم الاثنين، وزراء الزراعة في كل من العراق وسوريا ولبنان، بحضور وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، المشاركين في الاجتماع الرباعي لوزراء الزراعة في الدول الأربع المنعقد في عمان.  

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وقال الدغمي إن رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني بشأن ملف الامن الغذائي والتي تنبه فيها مبكراً لتداعيات جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية ساهمت في دفع الجهود الحكومية وخصوصاً وزارة الزراعة لتلافي التداعيات لهذه الازمات.


من جانبه قال الوزير الحنيفات إن الاردن سيكون مركزاً اقليماً للأمن الغذائي في المنطقة وآسيا، مشيراً إلى أن اجتماعات وزراء الزراعة الأربعة التي جمعت الأردن وسوريا والعراق ولبنان ستضع اساساً واضحاً للتكامل الزراعي بين هذه الدول الشقيقة.


من جانبهم أكد وزراء الزراعة العرب أهمية تعزيز التعاون في المجال الزراعي، وتوحيد الجهود لحل الأزمات الغذائية ودعم وتطوير الانتاج الزراعي.


وحضر اللقاء وزير الزراعة العراقي المهندس محمد كريم الخفاجي، والسوري، المهندس محمد حسن قطنا، واللبناني الدكتور عباس الحاج حسن وأمين عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية الدكتور إبراهيم الدخيري.

 




 

 


 

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