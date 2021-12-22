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الأربعاء، 22-12-2021 03:59 م

الدغمي يلتقي وفدا برلمانيا جزائريا ويشيد بعمق علاقات البلدين الشقيقين

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الوكيل الإخباري - التقى رئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي في مكتبه بدار مجلس النواب اليوم الأربعاء الوفد الجزائري المشارك في أعمال البرلمان العربي المنعقد حالياً في العاصمة عمان.

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وأشاد الدغمي بعمق العلاقات الأردنية الجزائرية وأهمية تعزيزها على الصعد كافة، مؤكداً ان اجتماعات البرلمان العربي تشكل فرصة لتنسيق الجهود والمواقف البرلمانية تجاه القضايا العربية وفي ومقدمتها القضية الفلسطينية.


وأكد الدغمي أن لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية أمس الثلاثاء برئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي حيث تسلم جلالته وسام القائد، كأرفع وسام يمنحه البرلمان العربي لقادة الدول، تقديرا لجهود جلالته في خدمة القضايا العربية، يمثل دافعاً للبرلمانين العرب للمضي قدما نحو تعزيز العمل البرلماني العربي المشترك والحوار البناء بين البرلمانات العربية والدولية خدمة لقضايا أمتنا ومواجهة التحديات الماثلة أمامها.


وقال الدغمي إننا مطالبون اليوم بدعم المساحات المشتركة والبناء عليها وتوحيد الصف لصياغة مواقف موحدة بوجه كل المخططات التي تستهدف أمتينا العربية والإسلامية.


من جانبه، أشاد الوفد الجزائري خلال اللقاء، بمواقف جلالة الملك الثابتة في الدفاع عن القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ودعمه لجهود تعزيز العمل العربي المشترك والوصول إلى حلول عبر لغة الحوار لمختلف الأزمات التي تشهدها المنطقة.


ويضم الوفد البرلماني الجزائري كلاً من: عبد الكريم قريشي، سليمان زيان، احمد بدة، عبدالقادر شنيني، فاضل وحيد، محمد خوان، يوسف رحمانية، محمد باركة، ناديا خذيري.

 




 

 


 

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