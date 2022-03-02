الدغمي يُمزِّق أوراق محضر جلسة النواب بعد أن رفع الجلسة لعدم اكتمال النصاب القانوني - فيديو

الوكيل الاخباري - رفع رئيس مجلس النواب المحامي عبدالكريم الدغمي جلسة النواب الصباحية "التشريعية" المنعقد الأربعاء لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة.

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ورفع الدغمي جلسة النواب بعد حوالي ساعة و40 دقيقة من عقدها، إذ أعطى الدغمي الحديث للنائب عبدالله أبو زيد إلا أنه رفض الحديث رغم وجود مداخلة له بحجة أن أعضاء الحكومة غير موجودين وخرج من الجلسة.

وردّ الدغمي على النائب أبو زيد: "أنا شو بدي بالحكومة.. إذا بتطلع رح أرفع الجلسة لأنه ما في نصاب"، إلا النائب أصرّ على الخروج، فما كان من الدغمي إلا أن خاطب النواب قائلاً:" اخواني الكرام.. أرفع الجلسة لعدم اكتمال النصاب".

وظهر الدغمي غاضباً بعد أن رفع الجلسة، وقام بتمزيق أوراق محضر الجلسة قبل مغادرته قبة البرلمان.



