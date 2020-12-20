الأحد 20-12-2020
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الأحد، 20-12-2020 04:55 م

الدغمي ينضم إلى كتلة الشعب النيابية

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الوكيل الإخباري - أعلن رئيس كتلة الشعب النيابية، عبدالله أبو زيد، اليوم الأحد، عن انضمام النائب المحامي عبدالكريم الدغمي إلى الكتلة.

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وتضم الكتلة بالإضافة إلى الدغمي كلًا من النواب: محمد الفايز، والدكتور فايزة عضيبات، وفراس السواعير، وامغير الهملان، والمهندس خليل عطية، وهادية السرحان، والدكتور نمر العبادي، والدكتور علي الطراونة، والدكتور محمد الهلالات، والمهندس ناجح العدوان، وذياب المساعيد، وعبد السلام الخضير.


وكانت الكتلة قررت في اجتماع سابق اختيار النواب: محمد الفايز نائبًا للرئيس، والدكتورة فايزة عضيبات مقررًا، وفراس السواعير ناطقًا إعلاميًا، ومغير الهملان ممثلًا للكتلة في المكتب التنفيذي لمجلس النواب.


 




 

 


 

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