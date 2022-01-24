الدغمي ينعى الشهيدين عبيدات والمشاقبة

الوكيل الإخباري

اضافة اعلان

- نعى رئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي، الشهيدين البطلين النقيب لؤي علي عبدالله عبيدات والوكيل أول محمد حامد المشاقبة من مرتبات القوات المسلحة الأردنية / الجيش العربي اللذان قضيا مدافعين عن شرف الوطن وكرامته ومحاولات العبث بأمنه واستقراره.وقال الدغمي في مستهل جلسة مجلس النواب اليوم الاثنين، نتقدم من ذويهما ومن أسرتيهما ومن قواتنا المسلحة الباسلة وقائدها الأعلى المفدى جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين بأحر التعازي سائلين الله أن يرحمهما ويسكنهما فسيح جناته في عليين مع الأبرار والصديقين.وأضاف "عاش الأردن قويا حرا عزيزا.. والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار".ودعا الدغمي المجلس إلى الوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة على روحيهما الطاهرتين.