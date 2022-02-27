الدغمي ينعى النائب الأسبق الداوود

الوكيل الإخباري

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- نعى رئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي وأعضاء المجلس، النائب الأسبق رياض الداوود الذي انتقل الى رحمته تعالى الخميس الماضي.واستذكر الدغمي مسيرة ومناقب الفقيد ومسيرته الخيّرة خلال مشاركته في المجلس النيابي الثالث عشر الذي كان خلالها مثالا في الإخلاص والوفاء لوطنه ومليكه وأمته مثلما كان قدوة في العطاء والبذل الموصولين.وأعرب الدغمي باسمه وباسم أعضاء مجلس النواب عن تعازيهم الحارة لآل الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.