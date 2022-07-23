السبت 23-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

إربد: حوارية تؤكد أهمية البحث العلمي لتحقيق الأمن الغذائي

المعونة الوطنية يكشف آلية توزيع دعم المحروقات للأسر المنتفعة

إشهار منتدى صيدلانيات الأردن

الكوفحي : تمكين المرأة والشباب من أولويات بلدية إربد

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في عجلون غداً

الملك : الأردن لن يكون أبداً إلا مع حلف الأمة وقضاياها

يوم تثقيفي لمرضى السرطان في إربد

ولي العهد عن خروج منتخب السلة : الخير بالجايات

ديوان الخدمة يكشف عن وظائف في القطاع الحكومي

حادث سير داخل نفق دوار الداخلية يتسبب بأزمة مرورية

السبت، 23-07-2022 01:58 م

الدغمي ينعى النائب الأسبق الكوز

293848_25_1658573106


الوكيل الإخباري - نعى رئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي وأعضاء المجلس، النائب الأسبق محمد الكوز "أبو عمار" الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم السبت.

واستذكر الدغمي مسيرة ومناقب الفقيد ومسيرته الخيرة خلال مشاركته في مجالس النواب الرابع عشر والخامس عشر الذي كان خلالهما مثالاً في الإخلاص والوفاء لوطنه ومليكه وأمته مثلما كان قدوة في العطاء والبذل الموصولين.

وأعرب الدغمي باسمه وباسم أعضاء مجلس النواب عن تعازيه الحارة لآل الفقيد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه وأن يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

اضافة اعلان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
M63A9908

النواب يستكمل مناقشة معدل الضريبة الاثنين المقبل

WhatsApp Image 2022-07-21 at 2.47.26 PM

فلسطين النيابية تطلع على مطالب واحتياجات مخيم النصر

0L5A6423

فلسطين النيابية تزور مخيم الأمير حسن اليوم

M63A9908

القضايا التي سيطرحها النواب أمام الحكومة الأربعاء المقبل

WhatsApp Image 2022-07-20 at 4.17.58 PM

ملتقى البرلمانيات الأردنيات يُقر نظامه الداخلي

تنزيل (7)

77 نائبا يطالبون بفتح مراكز تحفيظ القرآن وعدم إغلاقها

أخبار متعلقة
khalilatiah06032018

عطية يسأل عن أسعار المشتقات النفطية

0L5A0245

الوفد النيابي برئاسة الدغمي يختتم مشاركته في مؤتمر باكو

20

رؤساء جامعات: مستوى المنظومة الأمنية في الجامعات "جيد"

0L5A0995

توصية بتحويل ملف "شراء الخدمات" في الغذاء والدواء إلى الفساد

0L5A6467

إدارية النواب تناقش التشكيلات الإدارية في الغذاء والدواء

WhatsApp Image 2022-06-26 at 2.21.32 PM

حريات النواب تدعو لتغليط العقوبة بمن يمس بأمن وسلامة المُجتمع