الدغمي ينعى النائب الأسبق الكوز

الوكيل الإخباري - نعى رئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي وأعضاء المجلس، النائب الأسبق محمد الكوز "أبو عمار" الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم السبت.



واستذكر الدغمي مسيرة ومناقب الفقيد ومسيرته الخيرة خلال مشاركته في مجالس النواب الرابع عشر والخامس عشر الذي كان خلالهما مثالاً في الإخلاص والوفاء لوطنه ومليكه وأمته مثلما كان قدوة في العطاء والبذل الموصولين.



وأعرب الدغمي باسمه وباسم أعضاء مجلس النواب عن تعازيه الحارة لآل الفقيد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه وأن يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

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