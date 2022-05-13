الجمعة 13-05-2022
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الشوابكة نقيبا للجيولوجيين
320 ألف زائر وسائح يؤمون المواقع السياحية والأثرية خلال الأسبوع الماضي
مندوبا عن الملك.. العيسوي يحضر قداس تنصيب مطران اللاتين جمال دعيبس
انتهاء لقاء القمة بين جلالة الملك والرئيس الأمريكي
أخبار الشركات
أخبار الشركات
جهاز MatePad T8HUAWEI اللوحي الجديد: قدرات عالية... أداء مميز... وتجربة عرض غامرة
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شركة سنيورة للصناعات الغذائية تحقق صافي أرباح بقيمة 2.35 مليون دينار أردني في الربع الاول من العام 2022
هواوي تطلق حاسوبيْ HUAWEI MateBook D 14 | D 15 المحموليْن مع معالج Intel في الأردن
كورونا
كورونا
الصحة العالمية: وفيات كورونا في أوروبا تتجاوز عتبة المليونين
طبيب روسي: من الأكثر احتمالا للوفاة نتيجة الإصابة بمتحور أوميكرون؟
البيت الأبيض يعلن تجاوز حصيلة وفيات كورونا عتبة المليون
إصابات كورونا اليومية تشهد تراجعاً في روسيا
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شيرين ابو عاقلة .. اتضحت الصورة .. وغابت التغطية
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بين رمضانين.. التراويح في المساجد بعد عامين
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منوعات وغرائب
منوعات وغرائب
في حادثة غريبة .. رجل يطلق النار على طفله بدلا من الديك الرومي في أمريكا
أغرب متجر بالعالم .. معلق على الجبال ولا يصله الا المتسلقون -صور