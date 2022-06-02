الخميس 02-06-2022
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الخميس، 02-06-2022 11:42 ص

الدغمي ينقل تحيات جلالة الملك إلى ملك البحرين

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الوكيل الإخباري - نقل رئيس مجلس النواب المحامي عبدالكريم الدغمي تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين إلى أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين.اضافة اعلان


وأكد الدغمي عمق العلاقات التاريخية التي تربط المملكة الأردنية الهاشمية بشقيقتها مملكة البحرين. 

جاء ذلك خلال استقبال الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، أمس الأربعاء، في قصر الصافرية رئيس البرلمان العربي عادل عبد الرحمن العسومي، ورئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي، ورؤساء الوفود البرلمانية المشاركة في مؤتمر "إطلاق وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي" الذي يعقد في البحرين تحت شعار «البحرين بوابة تطوير التعليم في العالم العربي» والذي تستضيفه مملكة البحرين وينظمه البرلمان العربي.

 




 

 


 

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