الدغمي ينقل رسالة خطية من الملك إلى ملك البحرين

الوكيل الإخباري

اضافة اعلان

- نقل رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي، اليوم الاثنين، رسالة خطية من جلالة الملك عبدالله الثاني إلى جلالة الملك حمد بن عيسى ملك البحرين، تسلمها ولي عهد البحرين سمو الشيخ سلمان بن حمد.واستقبل ولي عهد البحرين رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد، رئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي والوفد النيابي المرافق، معبرا عن حرص بلاده على تعزيز آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين.وقال ولي عهد البحرين إن مستوى التنسيق والتشاور الدائم بين قيادتي البلدين يؤكد مدى تطابق المواقف حيال العديد من القضايا، ويذهب نحو السعي إلى تحقيق مصلحة الشعبين الشقيقين.من جهته أكد الدغمي حرص الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين على أمن واستقرار البحرين ووحدتها الوطنية وسيادتها، مشيرا إلى عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.وأكد الدغمي أهمية دور البرلمانيين في بناء جسور التعاون والحشد من أجل دعم قضايا أمتينا العربية والإسلامية، مشيرا إلى مستوى التعاون الكبير بين برلمانيّ الأردن والبحرين وسعيهما دوماً إلى تنسيق المواقف في مختلف المحافل البرلمانية العربية والدولية.وحضر اللقاء السفير الأردني لدى البحرين رامي وريكات والنواب: مساعد رئيس مجلس النواب غازي البداوي، وإسلام الطباشات، وزينب البدول وعدنان مشوقه وبسام الفايز وعلي الغزاوي.