الدغمي يهنئ المسيحيين بعيد الفصح المجيد

الوكيل الإخباري - هنأ رئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي خلال كلمته التي ألقاها بمستهل الجلسة التشريعية التي عقدها المجلس صباح اليوم الاثنين المسيحيين بمناسبة عيد الفصح المجيد.





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وتاليا كلمة الدغمي:

صادف يوم أمس الأحد عيد الفصح المجيد وبهذه المناسبة نزجي لأهلنا المسيحيين أطيب التهاني والتبريكات قائلين لهم"كل عام وأنتم بألف خير أعاده الله علينا جميعا باليمن والبركات".



اننا ننتهز هذه المناسبة لنرفع إلى مقام صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وولي عهده الأمين التهاني ضارعين إليه سبحانه أن يظل هذا البلد رمزا للتعايش السلمي ومثالاً لروح المحبة والمؤاخاة في ظل قيادة عميد آل البيت حفظه الله واعزّ ملكه.



أعاد الله علينا هذه المناسبة الروحانية وقد تحرّرت مقدساتنا الإسلامية والمسيحية من الاحتلال الإسرائيلي.



وكل عام والجميع بموفور الصحة والعافية