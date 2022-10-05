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الأربعاء، 05-10-2022 03:26 م

الدغمي يهنئ المعلمين والمعلمات بيومهم

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الوكيل الإخباري - هنأ رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي المعلمين والمعلمات بمناسبة يوم المعلم الذي يصادف الخامس من تشرين الأول من كل عام.

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وأوضح الدغمي في بيان اليوم الأربعاء، "أنه من تحت أيدي المعلم كان وما يزال، القادة العظام، والسياسي النابه، والطبيب النطاسي، والمهندس المبدع، والمحامي الحاذق، والضابط الهمام، والجندي المقدام، والمهني المحترف".


وقال "بكل مشاعر الاحترام والتقدير نزجي إلى بناة الأجيال، وهم الجيش الأمامي في ميدان الحياة، التهنئة بهذه المناسبة، مكبرين مجلين جهودهم، مؤكدين أن عطاءهم لا يكافأ، فحسبهم ثناء الله عليهم وحسبهم أنهم الهداة المصلحون، وحسبهم أن الأوطان تبنى على أعينهم".


وأضاف الدغمي، "مع إطلالة اليوم العالمي للمعلم، تتوارد الخواطر وتتدافع الأفكار، لتشكل مشاعل نور، ومنائر هدى، لتدل المحتفلين وقد لبوا نداء الواجب، إلى المورد العذب الزلال، ينتقون كلماتهم ويغزلون منها تيجان عز وفخر وقلائد شرف يزينون بها رؤوس فرسان المعرفة وصدورهم وهم الذين يصلون الليل بالنهار، ممتشقين العزيمة والإرادة والصبر، ليعدوا الأجيال وهم القادمون لتسلم الراية، راية إعمار الأرض راية عز الأوطان وبنائها".


وتابع "كل عام والمعلمون بكل خير، كل عام وهم محل الثقة وموضع الاعتزاز، كل عام وهم منابع العطاء وأنواء الرجاء.. حمى الله الأردن في ظل قيادته الهاشمية الحكيمة التي تولي المعلم جل اهتمامها، وتتوالى مبادراتها لتكريم المعلم".

 




 

 


 

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