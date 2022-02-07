الدغمي يهنئ الملك بالعيد الستين ويستذكر ذكرى الوفاء والبيعة

الوكيل الإخباري - استذكر رئيس مجلس النواب، المحامي عبد الكريم الدغمي، في مستهل جلسة النواب اليوم الاثنين، الذكرى الثالثة والعشرين ليوم الوفاء والبيعة، مهنئاً جلالة الملك عبدالله الثاني بمناسبة عيد ميلاده الستين.



وقال،" يستذكر الأردنيون الراحل العظيم باني الأردن الحديث الحسين بن طلال - طيب الله ثراه، مستذكرين ما قاله المغفور له في يوم مولد جلالة الملك عبدالله الثاني "ولقد نذرتك للأردن" وهو ما أوفى به جلالته حينما نذر حياته وعمره للأردن دولة وشعبا.



ووقف أعضاء المجلس والحكومة لقراءة الفاتحة على روح الراحل العظيم الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه.

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وتاليا نص كلمة رئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي:



الزميلات والزملاء المحترمون



في الثلاثين من هذا الشهر احتفلت الأسرة الأردنية بعيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين الستين، وبهذه المناسبة العزيزة نرفع لمقام مولاي صاحب الجلالة بإسمي وباسمكم أسمى آيات التهنئة والتبريكات.



وفي هذا اليوم السابع من شباط يستذكر الأردنيون الراحل العظيم

باني الأردن الحديث الحسين بن طلال - طيب الله ثراه مستذكرين ما قاله المغفور له في يوم مولد جلالة الملك عبدالله الثاني "ولقد نذرتك

للأردن" وهو ما أوفى به جلالته حينما نذر حياته وعمره للاردن دولة وشعبا.



وفي هذا اليوم يوم الوفاء والبيعة أدعو المجلس الكريم لقراءة سورة الفاتحة على روح الراحل العظيم الملك الحسين بن طلال - طيب الله ثراه-.



والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته