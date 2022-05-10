الثلاثاء 10-05-2022
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الثلاثاء، 10-05-2022 11:32 ص

الدغمي يهنئ الملك والملكة بتسلمهما جائزة "الطريق إلى السلام"

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الوكيل الإخباري - هنأ رئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله بتسلمهما جائزة "الطريق إلى السلام" في نيويورك مساء أمس الاثنين.

وقال الدغمي في تغريدة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "نهنئ صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا بتسلمهما جائزة "الطريق إلى السلام" تقديراً لدوريهما في تشجيع الحوار والوئام بين الأديان".

وتابع "أنتم فخرنا ورمز عزتنا ووحدتنا، نلتف حول رايتك الهاشمية، ونتبع خطاك الحكيمة، حفظك الله ذخراً وسنداً للوطن والأمة".

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