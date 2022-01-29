الدغمي يهنئ بالعيد الستين لميلاد الملك

الوكيل الاخباري - هنأ رئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني الستين.
وقال الدغمي في تغريدة له على تويتر : “ ستون عاماً وأنت منذور للأردن ، وأوفيت بالنذر، قائداً نبت السيوف وحد سيفك ما نبى".
وتابع: "في عيدك الستين نرفع لجلالتكم أسمى آيات التهاني والتبريك، وندعو الله العلي القدير أن يحفظ جلالتكم، ويمتعكم بموفور الصحة والعافية، وأن يبقيك الله ذخراً وسنداً للأردن و الأردنيين ”.
ستون عاما وأنت منذور للأردن، وأوفيت بالنذر، قائدا نبت السيوف وحد سيفك ما نبى، في عيدك الستين نرفع لجلالتكم أسمى آيات التهاني والتبريك، وندعو الله العلي القدير ان يحفظ جلالتكم، ويمتعكم بموفور الصحة والعافية، وان يبقيك الله ذخرا وسندا للاردن والاردنيين— Abdel-karim Deghmi (@Abdeghmi) January 29, 2022
#ستون_ومعك_ماضون pic.twitter.com/J4sQzFTfWq