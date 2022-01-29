السبت 29-01-2022
الوكيل الاخباري

تعليق الدوام في بلدية مادبا بعد إصابة موظفين بكورونا

80 نائبا يطالبون بجلسة نقاش انقطاع الكهرباء عن محافظات الوسط

مراكز يتوافر فيها مطعوم كورونا الأحد - أسماء

الشؤون السياسية والبرلمانية تعلق دوام موظفيها الأحد

توزيع نحو 5 ملايين أسطوانة غاز و29 مليون لتر كاز خلال كانون الثاني الحالي

تعرف على أول رئيس بلدية بالتزكية في المملكة وأول ممثل في مجالس المحافظات

تنويه حكومي بشأن دوام القطاع الخاص يوم الاحد

الملك يتلقى برقيات تهنئة بمناسبة عيد ميلاده الستين

عجلون: لجان الزكاة توزع مساعدات على 595 أسرة خلال المنخفض

الدغمي يهنئ بالعيد الستين لميلاد الملك

السبت، 29-01-2022 08:54 م

الدغمي يهنئ بالعيد الستين لميلاد الملك

FKSeExMXsAgTSUH


الوكيل الاخباري - هنأ رئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني الستين.اضافة اعلان


وقال الدغمي في تغريدة له على تويتر : “ ستون عاماً وأنت منذور للأردن ، وأوفيت بالنذر، قائداً نبت السيوف وحد سيفك ما نبى".

 

وتابع: "في عيدك الستين نرفع لجلالتكم أسمى آيات التهاني والتبريك، وندعو الله العلي القدير أن يحفظ جلالتكم، ويمتعكم بموفور الصحة والعافية، وأن يبقيك الله ذخراً وسنداً للأردن و الأردنيين ”.

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
CngKhXxMuIyIQuqL7QXzbMO4diYeFq3kVzA9IoZN

80 نائبا يطالبون بجلسة نقاش انقطاع الكهرباء عن محافظات الوسط

1c04460a-238b-4d94-a089-1f5624b42dff

انقطاع التيار الكهربائي خلال المنخفض الجوي على طاولة "الطاقة النيابية" الاثنين

WhatsApp Image 2022-01-29 at 3.45.08 PM

الطاقة النيابية تزور شركة الكهرباء الأردنية

FKIvF02X0AEPrbU

الطاقة النيابية تبدأ تحقيقا بانقطاعات الكهرباء خلال المنخفض

FKOAZIjXoAI9AxH

خارجية النواب تدين الهجوم الإرهابي على مطار بغداد

169BF511-F363-4A31-BEA4-4426CE614CD7

سؤال نيابي حول شراء الحكومة لبرامج تجسس على الهواتف

أخبار متعلقة
69be148a-0e92-4560-bb83-2b01ac19eeee

الدغمي يتسلم تقرير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2020

ea717fa2-3f47-45ff-9be5-3ea6e319063d

الدغمي يوقع مع رئيسة "النواب البحريني" مذكرة تفاهم ويلتقي رئيس مجلس الشورى

318347_5_1612705261

لماذا غادر الدغمي موقعه من رئاسة المجلس وعاد للجلوس مع بقية الأعضاء تحت القبة؟

1641134901775

مجلس النواب يواصل مناقشة التعديلات الدستورية الإثنين

12202128124315661478987

قانونية النواب: لا يوجد ما يمنع حضور النواب الأطراف في الخلاف

120211915845805552256

مصدر نيابي لـ"الوكيل": مجلس النواب سيعتذر للأردنيين في جلسة الأحد.. وطي الخلاف بين الدغمي وأبو يحيى