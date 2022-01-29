الدغمي يهنئ بالعيد الستين لميلاد الملك

الوكيل الاخباري - هنأ رئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني الستين. اضافة اعلان





وقال الدغمي في تغريدة له على تويتر : “ ستون عاماً وأنت منذور للأردن ، وأوفيت بالنذر، قائداً نبت السيوف وحد سيفك ما نبى".

وتابع: "في عيدك الستين نرفع لجلالتكم أسمى آيات التهاني والتبريك، وندعو الله العلي القدير أن يحفظ جلالتكم، ويمتعكم بموفور الصحة والعافية، وأن يبقيك الله ذخراً وسنداً للأردن و الأردنيين ”.