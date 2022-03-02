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الأربعاء، 02-03-2022 12:21 م

الدغمي يهنئ بذكرى تعريب قيادة الجيش

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الوكيل الإخباري - رفع رئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي لمقام القائد الأعلى للقوات المسلحة جلالة الملك عبد الله الثاني، وولي عهده الأمير الحسين أسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة ذكرى تعريب قيادة الجيش العربي الـ ٦٦. اضافة اعلان


وأشاد في كلمته التي تلاها في مستهل جلسة مجلس النواب، اليوم الأربعاء بقرار القيادة الهاشمية بتعريب قيادة الجيش العربي. 

وزاد رئيس مجلس النواب أن القرار الذي اتخذه الملك الراحل الحسين بن طلال جاء استجابة لتطلعات شعبه وأمته.

وتاليا نص كلمته: 

الزميلات والزملاء 

صادف يوم امس الذكرى ال٦٦ لتعريب قيادة الجيش العربي، وهو القرار الذي اتخذه الملك الراحل الحسين بن طلال استجابة لتطلعات شعبه وامته.

واني اذ ارفع لمقام القائد الأعلى للقوات المسلحة جلالة الملك عبد الله الثاني وولي عهده الأمين الأمير الحسين اسمى آيات التهنئة والتبريك داعيا الله ان يحفظ قواتنا المسلحة واجهزتنا الأمنية درع الوطن وسياجه.

 




 

 


 

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