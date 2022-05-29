الدغمي يهنئ بفوز نقيب وأعضاء نقابة المحامين

الوكيل الإخباري

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- هنأ رئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي نقيب المحامين الأستاذ يحيى أبو عبود وأعضاء مجلس النقابة بثقة زملائهم في الهيئة العامة وفوزهم خلال الانتخابات التي أجريت مؤخراً.وأكد الدغمي في برقية تهنئة وجهها، اليوم الأحد، بإسمه و باسم أعضاء مجلس النواب إلى أبو عبود اعتزازه بهذا الاستحقاق الذي يعتبر انجازا وطنيا، معربا عن حرص مجلس النواب على التعاون المثمر مع نقابة المحامين باعتبارها مرجعية هامة في مجال القانون والتشريعات.وشدد على أن مجلس النواب سيعمل على تسهيل كل ما من شأنه أن يسهم في الارتقاء بدور النقابات المهنية، متطلعا بعين الفخر والأمل إلى جميع مؤسسات الوطن لكي تبقى النموذج في عيون العالم بفضل جهود المخلصين الخيرين الشرفاء خلف قيادتهم الهاشمية الحكيمة.