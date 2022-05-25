الدغمي يهنئ بمناسبة عيد الاستقلال 76 للمملكة

الوكيل الإخباري - هنأ رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله، بمناسبة عيد الاستقلال 76 للمملكة الأردنية الهاشمية.

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وقال الدغمي، اليوم الأربعاء، "إننا نستذكر بهذه المناسبة تضحيات الأردنيين في سبيل نيل حريتهم واستقلالهم منذ مطلع القرن الماضي، والتي كان فيها الثورة العربية الكبرى التي تعتبر المحطة الأهم التي أسست لمسار الاستقلال الوطني والذي توج بإعلان استقلال المملكة في 25 ايار 1946".

وأضاف: "لقد تمكن الأردن بقيادته الهاشمية من بناء دولة عصرية وحديثة بنظام ملكي دستوري حفظ التوازن بين السلطات وضمن استقرار البلاد وسلامة بنيانها الوطني والدستوري وهو ما نسميه شرعية الإنجاز لنظامنا الدستوري الذي يضاف أيضا للشرعية التاريخية والدينية".

وتابع الدغمي: "ولا يفوتني في هذه المناسبة أن نستذكر تضحيات شهدائنا من جيشنا العربي الباسل وأجهزتنا الأمنية على ثرى فلسطين وفي مواجهة الإرهاب والتطرف، داعيا الله أن يحفظ بلدنا من كل مكروه وأن يحفظ جلالة الملك وأن يبقيه ذخرا وسندا للأردن والأردنيين وللأمتين العربية والإسلامية".