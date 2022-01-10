الدغمي يوقع مع رئيسة "النواب البحريني" مذكرة تفاهم ويلتقي رئيس مجلس الشورى

الوكيل الاخباري - أجرى رئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي والوفد النيابي المرافق مباحثات مشتركة اليوم الاثنين مع رئيسة مجلس النواب البحريني فوزية بنت عبد الله زينل، وأخرى منفصلة مع رئيس مجلس الشورى البحريني علي بن صالح الصالح. اضافة اعلان





وخلال اللقاء مع رئيسة البرلمان البحريني، أكد الدغمي عمق علاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى، معربا عن اعتزازه بالتنسيق الدائم، وتطابق الرؤى حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية بين البلدين.



وجدد الدغمي موقف الأردن الثابت في دعم أمن واستقرار البحرين، وما تتخذه من قرارات للتصدي لكل ما يمس وحدتها الوطنية وسيادتها، مشيداً في الوقت ذاته بالمواقف التضامنية لمملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبا مع المملكة الأردنية، ومساندة الإجراءات التي تتخذها لصون مكتسباتها ضد أي محاولة للنيل منها.



من جهتها أكدت رئيسة مجلس النواب البحريني على عمق العلاقات التاريخية الوطيدة والأخوية المتميزة التي تربط البلدين، مشيرة إلى أن علاقات البلدين تعبر عن مدى التقارب والذي يتوجه إلى مستويات متقدمة من التنسيق المتكامل في جميع المجالات السياسية والأمنية والتنموية والبرلمانية، وما تشهده من رسوخ دائم، في ظل حرص واهتمام بقيادة جلالة الملك حمد بن عيسى وجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين.



وعقب المباحثات وقع الدغمي ورئيسة البرلمان البحريني مذكرة تفاهم انطلاقا من سعي مجلسي النواب الأردني والبحريني إلى زيادة التعاون المؤسسي على المستوى البرلماني للدفع قدماً بشراكة برلمانية فاعلة، تعكس التفاهم المشترك والتعاون المتبادل، وتقوم على توسعة أطر العمل المشترك، وتنمية التقارب على كافة الأصعدة، ارتكازا على المبادئ المشتركة، والقيم والتقاليد التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، كما يعمل الطرفان على تبادل الوفود البرلمانية بينهما بغية الاطلاع على التجارب والأنشطة البرلمانية لكليهما وتبادل الخبرات.



وخلال اللقاء مع رئيس مجلس الشورى البحريني، عبر الدغمي عن الاعتزاز الكبير بما يربط المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين من علاقات أخوية وطيدة، وما تشهده الروابط المشتركة بين المملكتين من عمق راسخ منذ خمسة عقود.



من جهته أكد رئيس مجلس الشورى البحريني أن العلاقات النموذجية الراسخة بين المملكتين تشهد نماءً وازدهارًا في شتى المجالات، وتعكس عمق الروابط الأخوية الوطيدة بدعم ثابت ومساندة مستمرة من جلالة الملك حمد بن عيسى وأخيه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.



وحضر المباحثات السفير الأردني لدى البحرين رامي وريكات والنواب: مساعد رئيس مجلس النواب غازي البداوي، وإسلام الطباشات، وزينب البدول وعدنان مشوقه وبسام الفايز وعلي الغزاوي.