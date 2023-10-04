"الديمقراطية النيابية" تُرشح أبو حسان لموقع النائب الأول لرئيس مجلس النواب

الوكيل الإخباري

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- عقدت كتلة التيار الديمقراطي النيابية، اجتماعًا، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب أيمن المجالي، تم خلاله التباحث والتشاور حول انتخابات المكتب الدائم واللجان النيابية في الدورة العادية المُقبلة لمجلس النواب التاسع عشر.وقررت الكتلة، ترشيح النائب خالد أبو حسان لموقع النائب الأول لرئيس مجلس النواب، والنائب عبيد ياسين لموقع النائب الثاني للرئيس.وأكد المجالي حرص الكتلة على توحيد الجهود النيابية والنهوض بالعمل البرلماني بما يخدم المصلحة الوطنية العليا، مشيرا إلى أن الكتلة وحفاظا على تماسك المجلس، فإنها منفتحة على أي تفاهمات مع الكتل الأخرى بشأن انتخابات المكتب الدائم واللجان النيابية.كما قررت الكتلة، بحسب المجالي، عقد اجتماع يوم الأحد المقبل لتحديد موقف الكتلة من انتخابات مقعد رئاسة المجلس.وحضر الاجتماع النواب: خالد أبو حسان ومحمد الشطناوي ومحمد الغويري وبلال المومني واسامة القوابعة ومحمود الفرجات وآمال الشقران.