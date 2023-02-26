الأحد 26-02-2023
الوكيل الاخباري

الأردن يقدم قافلة مساعدات برية جديدة لسوريا

الضريبة: صرف الرديات وفق الاقدمية في تقديم الاقرارات

الكوفحي يوضح بشأن تكسير شواهد القبور في إربد

وزارة العمل تعلن عن توفر 2621 شاغراً في 66 شركة من مختلف القطاعات

الخصاونة: الشراكة الصناعية مع الدول العربية من شأنها تعظيم الاقتصادات وتوفير فرص العمل

وزيرة دفاع إسبانيا تعلق على احتمال اندلاع حرب نووية

الخصاونة: الاستقرار النقدي في الأردن بأفضل أحواله

هزة أرضية جديدة في العراق

هل يجوز تأجير الأرض للزراعة؟.. الإفتاء تجيب

وظائف للمهندسين الأردنيين في ألمانيا

الأحد، 26-02-2023 03:16 م

الرئيس السوري يلتقي الصفدي وعدداً من رؤساء البرلمانات العربية

WhatsApp Image 2023-02-26 at 3.08.04 PM


الوكيل الإخباري - استقبل الرئيس السوري بشار الأسد وفداً من الاتحاد البرلماني العربي المشارك في مؤتمر الاتحاد والذي اختتم أعماله أمس في بغداد.

اضافة اعلان


ووفق وكالة الأنباء السورية فإن الوفد يضم رئيس الاتحاد البرلماني العربي محمد الحلبوسي ورؤساء مجلس النواب في الأردن والإمارات العربية المتحدة وفلسطين وليبيا ومصر، إضافة إلى رؤساء وفدي سلطنة عُمان ولبنان، والأمين العام للاتحاد البرلماني العربي.


ووفق ما نشرته الوكالة السورية فقد قال الصفدي: "فرحتنا غامرة بالقدوم إلى سوريا، وأنقل تحيات الشعب الأردني إلى الشعب السوري العظيم، سوريا لكل العرب".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A0436

مالية الأعيان تُناقش موازنة وزارة الصحة

1677412705784

رئيس مجلس النواب يؤكد عمق العلاقات الأردنية السعودية

7

الاتحاد الوطني الاردني يستقطب العديد من مواطنين محافظة الطفيلة

1677411208182

الفايز يشيد بمستوى العلاقات الأردنية الفرنسية

WhatsApp Image 2023-02-26 at 2.23.34 PM

المالية النيابية: لا تهاون مع أي مخالفة في تقرير ديوان المحاسبة

329071829_711390870539305_7792286963083855148_n

الصفدي يصل إلى دمشق برفقة رؤساء البرلمانات العربية

أخبار متعلقة
1677412705784

رئيس مجلس النواب يؤكد عمق العلاقات الأردنية السعودية

WhatsApp Image 2023-02-08 at 4.19.22 PM

النائب المعايعة يُشارك بمؤتمر سلامة الطريق في الباكستان

323380070_734250328042605_5353995838006407889_n

الصفدي: في ذكرى الوفاء للحسين نستذكر قائدا حكيما ونجدد البيعة لجلالة الملك المفدى

WhatsApp Image 2023-02-07 at 8.23.05 PM

المساعيد: الأردن رائد في إنتاج الطاقة النظيفة ويركز على المشاريع الصديقة للبيئة

WhatsApp Image 2023-01-24 at 2.29.36 PM

الصفدي: سنكون على مسافة واحدة من جميع مجالس المحافظات

1674999121784

الصفدي وقوجيل: الأردن والجزائر قدما قوافل الشهداء دفاعاً عن فلسطين