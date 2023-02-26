الرئيس السوري يلتقي الصفدي وعدداً من رؤساء البرلمانات العربية

الوكيل الإخباري - استقبل الرئيس السوري بشار الأسد وفداً من الاتحاد البرلماني العربي المشارك في مؤتمر الاتحاد والذي اختتم أعماله أمس في بغداد.

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ووفق وكالة الأنباء السورية فإن الوفد يضم رئيس الاتحاد البرلماني العربي محمد الحلبوسي ورؤساء مجلس النواب في الأردن والإمارات العربية المتحدة وفلسطين وليبيا ومصر، إضافة إلى رؤساء وفدي سلطنة عُمان ولبنان، والأمين العام للاتحاد البرلماني العربي.



ووفق ما نشرته الوكالة السورية فقد قال الصفدي: "فرحتنا غامرة بالقدوم إلى سوريا، وأنقل تحيات الشعب الأردني إلى الشعب السوري العظيم، سوريا لكل العرب".