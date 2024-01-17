الربابعة رئيسًا لـ"الائتلاف الوطني النيابية"

الوكيل الإخباري

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- توافق أعضاء كتلة الائتلاف الوطني النيابية، على اختيار النائب جعفر الربابعة رئيسًا للكُتلة، والنائب تيسير كريشان نائبًا للرئيس.جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الكُتلة اليوم الأربعاء، تم فيه إعادة انتخاب مكتب الكتلة، حيث تم التوافق أيضًا على اختيار النائبين: علي الطراونة ناطقًا إعلاميًا ومُقررًا، امغير الهملان مُمثلًا للكتلة في المكتب التنفيذي.يذكر أن الكُتلة تضم النواب: أسماء الرواحنة، جعفر الربابعة، تيسير كريشان، محمد الخلايلة، رمزي العجارمة، نواف الخوالدة، علي الطراونة، أحمد الخلايلة، امغير الهملان، نمر السليحات.