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الرفاعي والنسور نائبان لرئيس الأعيان والعلي وأبو فارس مساعدان

جانب من الجلسة
جانب من الجلسة
الإثنين، 18-11-2024 02:05 م

الوكيل الإخباري-  عقد مجلس الأعيان، اليوم الاثنين، أولى جلساته في الدورة العادية الأولى من عمر مجلس الأمة الـ 20، برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز.

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واختار المجلس، سمير الرفاعي نائبا أول لرئيس المجلس الأعيان، وعبدالله النسور نائباً ثانياً، وسهير العلي، وزهير أبو فارس مساعدين للرئيس.


وألقى جلالة الملك عبدالله الثاني، ظهر الاثنين، خطاب العرش في افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأُمة العشرين.

 
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