الرفاعي والنسور نائبان لرئيس الأعيان والعلي وأبو فارس مساعدان

الوكيل الإخباري- عقد مجلس الأعيان، اليوم الاثنين، أولى جلساته في الدورة العادية الأولى من عمر مجلس الأمة الـ 20، برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز.

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واختار المجلس، سمير الرفاعي نائبا أول لرئيس المجلس الأعيان، وعبدالله النسور نائباً ثانياً، وسهير العلي، وزهير أبو فارس مساعدين للرئيس.