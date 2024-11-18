الرفاعي والنسور نائبان لرئيس الأعيان والعلي وأبو فارس مساعدان

واختار المجلس، سمير الرفاعي نائبا أول لرئيس المجلس الأعيان، وعبدالله النسور نائباً ثانياً، وسهير العلي، وزهير أبو فارس مساعدين للرئيس.
وألقى جلالة الملك عبدالله الثاني، ظهر الاثنين، خطاب العرش في افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأُمة العشرين.
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