الرفاعي يستقبل النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي

الوكيل الإخباري - بحث رئيس مجلس الأعيان بالإنابة العين سمير الرفاعي، اليوم الاثنين، مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي، والوفد البرلماني المرافق له، أوجه العلاقات بين البلدين الشقيقين بمختلف المجالات، وخاصة السياسية والاقتصادية والبرلمانية.

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وأكد الرفاعي خلال اللقاء الذي جرى في مكتبه بدار مجلس الأعيان، متانة العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص المشترك على توسيع آفاق التعاون الثنائي في المجالات كافة.



وقال إن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يقف إلى جانب العراق في تلبية طموحات شعبه، وأن الأردن حريص على وحدة العراق واستقراره وأمنه، ويدعم ويساند جهوده كافة لمواجهة التحديات التي تعترضه.



وأشار الرفاعي إلى أن الأردن يعد أمن العراق واستقراره مصلحة أردنية، داعيًا إلى إدامة التنسيق والتشاور بين البلدين في مختلف المجالات، وفي كل ما من شأنه أن يُحقق الأمن والاستقرار للعراق ويحفظ وحدة شعبه وأراضيه.



وأكد حرص مجلس الأعيان على البناء على العلاقات الأخوية الأردنية العراقية، خاصة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها الأمة العربية، وأن المجلس حريص على تعزيز العلاقات البرلمانية الثنائية والعمل على تطويرها، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.



وبين الرفاعي أهمية زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، وبناء شراكات اقتصادية بمختلف القطاعات، والعمل على تعزيز الاستثمارات المشتركة، وتنشيط التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.



من جهته، أكد المندلاوي، حرص بلاده على توطيد التعاون مع الأردن، انطلاقًا من العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين الشقيقين، لافتًا إلى ضرورة دعم المشاريع الثنائية العراقية الأردنية والعمل على سرعة تنفيذها.



وأعرب عن شكره وتقديره لمواقف الأردن بقيادة جلالة الملك الداعمة والمساندة للعراق، مؤكدًا أن الأردن كان على الدوام إلى جانب العراق وفي أحلك الظروف التي مر بها، وهو أمر موضع تقدير العراقيين.



وبين المندلاوي أن مجابهة تحديات الأمة تحتاج إلى تضافر الجهود والتعاون، لافتا إلى أن الأردن الذي يمتاز بوضع سياسي مميز، ويتمتع بأجواء الأمن والاستقرار، تُساعده القيام بدور فاعل لحل مختلف القضايا والتحديات التي تواجه المنطقة، معربًا عن تطلعه قيام الأردن بدعم العراق في مختلف المحافل البرلمانية العربية والدولية.



وتناول اللقاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، حيثُ أكد الجانبان أهمية البناء على العلاقات الأردنية العراقية وإزالة أية معيقات قد تعترضها.



وحضر اللقاء مساعد رئيس مجلس الأعيان مفلح الرحيمي، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الخلايلة، ورئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية العين عيسى مراد، والعين جمال الخريشة، والقائم بأعمال السفارة العراقية في الأردن منيف على حسن.