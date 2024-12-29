"الريادة النيابية": نبحث الاقتراحات والمشاريع المتعلقة بريادة الأعمال

وقال كريشان، خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة عقدته اليوم الأحد، إن "الريادة النيابية" تعد من اللجان المهمة في مجلس النواب، وهي لجنة حديثة التأسيس، ومنوط بها العديد من المهام في المرحلة المقبلة، فاقتصادنا الرقمي يعتمد على التقنية الحديثة والإبداع الفكري.
وأضاف أن الأردن، بفضل قيادته الهاشمية الحكيمة وشبابه الطموح، يمضي قدمًا في تحقيق الرؤى الملكية السامية لمواكبة التطور في مختلف المجالات، بهدف وضع المملكة على خارطة العالم في مجال الرقمنة، وهو ما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
واستعرض كريشان، أبرز المهام المنوطة بعمل اللجنة، مثل دراسة القوانين والاقتراحات المتعلقة بالتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، والأمن السيبراني، والبريد والاتصالات، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، ونوعية الخدمات المقدمة إلكترونيًا للمواطنين.
وأكد أن اللجنة منفتحة على المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص المعنية بعمل اللجنة، مع التركيز على الاطلاع على التحديات والعمل على تذليلها، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة سيقومون بزيارات ميدانية للجهات ذات العلاقة.
بدورهم، أكد النواب فليحة الخضير، ومؤيد العلاونة، وحامد الرحامنة، وحمزة الحوامدة، وسليمان الخرابشة، وخالد بني عطية، ضرورة التحول الرقمي لما له من أهمية في المجالات كافة، مشددين على ضرورة تحول الإدارة التقليدية إلى إدارة رقمية، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التدريب والتأهيل لمواكبة كل ما هو جديد.
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