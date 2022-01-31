الرياطي حاضر في مجلس النواب - صورة

الوكيل الإخباري - رصدت عدسة "الوكيل الإخباري" النائب حسن الرياطي في أروقة مجلس النواب على الرغم من قرار المجلس بتجميد عضويته لمدة عامين.

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وقال الرياطي لـ"الوكيل الإخباري"، إن وجوده مستمر في المجلس ويقوم بعمله داخل مكتبه لكنه ممنوع من حضور الجلسات والاجتماعات النيابية.

وأضاف أن هناك جهود نيابية ما زالت قائمة حتى الآن لإجراء مصالحة بين النواب أطراف الخلاف لإعادة النظر بقرار العقوبة وتخفيفه.

وكان مجلس النواب قرر قبل نحو أسبوعين تجميد عضوية النائب حسن الرياطي عقب مشاركته في مشاجرة نيابية وقعت تحت القبة خلال مناقشة التعديلات الدستورية.



