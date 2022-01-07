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الجمعة، 07-01-2022 06:05 م

الرياطي يكشف سبب غيابه.. والدغمي يتدخل لحل الخلاف النيابي

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الوكيل الإخباري - كشف النائب حسن الرياطي سبب غيابه عن جلسات مناقشة التعديلات الدستورية خلال الأسبوع الماضي.

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وقال الرياطي لـ"الوكيل الإخباري"، إنه غاب يومي الأحد والاثنين بسبب حالة وفاة، فيما غاب عن باقي الجلسات بعدما طلب رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي منه عدم الحضور تخفيفا للأزمة وسعيا للحل.

 

وأضاف أن جهود الإصلاح ما زالت مستمرة حتى الآن، مشيرا إلى أن الرئيس سيتدخل في القضية بعدما توجه بعض النواب اليوم الجمعة إلى منزل الدغمي وتوكيله بحل الخلاف.

 

وأشار إلى أنه في حال لم تنجح محاولات الإصلاح وتم اللجوء إلى تطبيق النظام الداخلي على جميع أطراف الخلاف فإنه سيقبل بهذا الحكم.

 

وكان نواب حاليين وسابقين وعدد من وجهاء محافظة العقبة قد توجهوا عصر اليوم إلى منزل رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي للطلب منه التدخل في حل الخلاف النيابي.

 

والرياطي من ضمن النواب الذين اشتركوا في الأحداث التي جرت تحت قبة البرلمان مؤخرا، وتطورت إلى عراك بالأيدي بين عدد من النواب.

وقدم رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي، اعتذاره من الشعب الأردني عن الأحداث الأخيرة.

وقال الدغمي، الأحد الماضي، إن ما جرى يحدث في كل برلمانات العالم.

وأضاف أنه تم تحويل ما جرى للجنة القانونية النيابية، على أن تّنسّب اللجنة للمجلس بقرارها وسينظر المجلس بتوصياتها قبل اتخاذ القرار المناسب.

 

 




 

 


 

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