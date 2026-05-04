"الريف والبادية" النيابية تبحث تحديات النقل العام في الارياف والبوادي

الوكيل الإخباري- ناقشت لجنة الريف والبادية النيابية، اليوم الاثنين، برئاسة النائب بكر الحيصة، وبحضور وزير النقل نضال القطامين، ومدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري رياض الخرابشة، واقع خدمات النقل العام في مناطق الأرياف والبوادي، والتحديات التي تواجه المواطنين، لا سيما في ظل ضعف البنية التشغيلية وصعوبة التنقل اليومي.



وأكد الحيصة أن تحسين خدمات النقل في الأرياف والبادية يمثل أولوية، مشددًا على أن المواطن في هذه المناطق لا يجب أن يتحمل تبعات ضعف الخدمة، خاصة الطلبة والعاملين الذين يواجهون صعوبات مستمرة في التنقل.



من جهته، أوضح القطامين أن الوزارة تعمل على تعزيز التواصل مع مختلف مناطق المملكة، لافتًا إلى وجود تحسن تدريجي في بعض خدمات النقل، مقابل الحاجة لتطوير أخرى، في إطار ما وصفه بـ“الحراك الإيجابي” في القطاع.



وأشار إلى أن مشروع الشبكة الوطنية للسكك الحديدية يعد من المشاريع الاستراتيجية، حيث يمتد لنحو 360 كيلومترًا، ومن المتوقع البدء بتنفيذه مطلع عام 2027، على أن تستغرق مرحلة الإنشاء خمس سنوات، ويوفر قرابة ألف فرصة عمل دائمة، إلى جانب آلاف الفرص خلال فترة التنفيذ، مؤكدًا أن المشروع سيعزز موقع الأردن كمركز لوجستي إقليمي، ويسهم في دعم التنمية، خصوصًا في محافظات الجنوب.



وفيما يتعلق بالنقل المدرسي، بيّن قطامين أن مشروع النقل في البادية الجنوبية يخدم 61 مدرسة، عبر 156 حافلة مجهزة بتقنيات حديثة، إضافة إلى محطة صيانة متكاملة، ما يسهم في رفع مستوى السلامة وجودة الخدمة.



كما أشار إلى توجه حكومي لتوسيع الربط الإقليمي عبر اتفاقيات مع دول الجوار في مجال السكك الحديدية، مؤكدًا أهمية إعداد خطة وطنية بالشراكة مع مجلس النواب ووزارة العمل، لتوفير فرص عمل خلال مرحلتي التنفيذ والتشغيل، إلى جانب تعزيز السلامة المرورية.



بدوره، أكد الخرابشة أن قطاع النقل العام ما يزال يواجه فجوة بين الطموح والواقع نتيجة تحديات تمويلية وتشغيلية، لافتًا إلى وجود نحو 11 ألف حافلة نقل مدرسي وجامعي خاص، ما يؤثر على كفاءة منظومة النقل.



وأضاف أن الهيئة تعمل على تمكين المشغلين لضمان استدامة الخدمة، مشيرًا إلى نجاح مشروع النقل المنتظم بين المحافظات في تقليل زمن الرحلات وتسهيل الدفع الإلكتروني، إلى جانب إدخال أنظمة رقابة بالكاميرات لتعزيز السلامة.



وأوضح أن الهيئة فتحت باب "دعوة التشغيل" لاستهداف المناطق غير المخدومة، من خلال تشغيل مركبات "السرفيس" وحافلات صغيرة، مؤكدًا أهمية تأهيل الكوادر البشرية بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني لتلبية احتياجات القطاع والحد من البطالة.



من جهتهم، شدد النواب أيمن البدادوة، فليحة الخضير، خضر بني خالد، محمد الغويري، يوسف الرواضية، وفريال بني سلمان، على أهمية الإسراع في تنفيذ مشروع السكك الحديدية، واستثمار الموقع الاستراتيجي للأردن، مشيرين إلى معاناة الطلبة في التنقل، وغياب خدمات النقل في بعض المناطق، خاصة في محافظة المفرق.

