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الثلاثاء، 02-01-2024 06:23 م

"الريف والبادية" النيابية تبحث دور المدن الصناعية في تحقيق التنمية

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الوكيل الاخباري - أكدت رئيسة لجنة الريف والبادية النيابية، المهندسة عبير الجبور، أن المدن الصناعية ذراع رئيس لجذب الاستثمار، ما يوجب تهيئة البيئة الاستثمارية وتعزيز مقومات جذب الاستثمارات.

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جاء ذلك خلال ترؤسها اجتماعًا للجنة، اليوم الثلاثاء، بحث دور شركة المدن الصناعية الأردنية، ومساهمتها في تحقيق التنمية في مختلف مناطق الريف والبادية الأردنية.


ودعت الجبور، بحضور مدير عام الشركة عمر جويعد، إلى ضرورة توفير وتأهيل البنية التحتية المتكاملة والخدمات اللازمة لاستقطاب الاستثمارات في ظل الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده المملكة.

 

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