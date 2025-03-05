الزبن: لا سجون في الأردن ولا معتقلين سياسيا

وقال الزبن اليوم الأربعاء، خلال جلسة تشريعية، إنه وجه سؤالا إلى الحكومة وأجابت عليه بعدم وجود معتقل سياسي في الأردن، بالإضافة إلى عدم وجود سجون بل مراكز إصلاح وتأهيل.
وأضاف أن "الرجل يدخل سيء إلى مراكز الإصلاح والتأهيل ويخرج منها رجل محترم".
وأشار الزبن إلى 5 قرارات صدرت عن وزير الداخلية بالإفراج عن موقوفين إداريا وذلك من تشكيل اللجنة في مجلس النواب العشرين.
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