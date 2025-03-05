 
الأربعاء 2025-03-05 03:00 م
 

الزبن: لا سجون في الأردن ولا معتقلين سياسيا

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النائب سليمان الزبن
 
الأربعاء، 05-03-2025 01:15 م

الوكيل الإخباري- أكد رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية سليمان الزبن أنه لا يوجد أي معتقل سياسي في الأردن.

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وقال الزبن اليوم الأربعاء، خلال جلسة تشريعية، إنه وجه سؤالا إلى الحكومة وأجابت عليه بعدم وجود معتقل سياسي في الأردن، بالإضافة إلى عدم وجود سجون بل مراكز إصلاح وتأهيل.

 

وأضاف أن "الرجل يدخل سيء إلى مراكز الإصلاح والتأهيل ويخرج منها رجل محترم".

 

وأشار الزبن إلى 5 قرارات صدرت عن وزير الداخلية بالإفراج عن موقوفين إداريا وذلك من تشكيل اللجنة في مجلس النواب العشرين.

 
 
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