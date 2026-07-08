الزراعة النيابية تؤكد أهمية تطوير التعليم الزراعي ودعم الابتكار

الوكيل الإخباري- عقدت لجنة الزراعة والمياه النيابية، الأربعاء، اجتماعا برئاسة النائب أحمد الشديفات، لبحث عدد من القضايا المتعلقة بالقطاع الزراعي، ودور الجامعات في دعم التنمية الزراعية وتعزيز البحث العلمي وخدمة المجتمعات المحلية، بحضور وزير الزراعة صائب الخريسات.

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وبحسب بيان للجنة، الأربعاء، أكد الشديفات، أهمية متابعة القضايا التي تمس القطاع الزراعي والبيئي، مشددا على أن الإجراءات التي تتخذها الجهات المختصة تهدف إلى حماية المصلحة العامة وضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيطرية، بما يحافظ على سلامة العامة.



وأشار إلى ضرورة مواكبة التطورات في القطاع الزراعي، لا سيما في مجالات الزراعة الذكية وتطوير أساليب الإنتاج، داعيا إلى تحديث التخصصات والمناهج الزراعية في الجامعات بما ينسجم مع احتياجات سوق العمل والتغيرات العالمية، إلى جانب تعزيز مشاركة الشباب وتمكينهم من الاستفادة من التقنيات الحديثة والخبرات العلمية، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وزيادة مساهمة القطاع الزراعي في الاقتصاد.



من جهتهم، أكد النواب: إياد جبرين، وفتحي البوات، ومحمد المراعية، ومحمد المرايات، وباسم الروابدة، وإبراهيم الطراونة، وحسين الطراونة، أهمية دعم القطاع الزراعي ومعالجة التحديات التي تواجه المزارعين، وفي مقدمتها ارتفاع كلف الإنتاج، وتعزيز خدمات الإرشاد الزراعي، وتوفير الحلول التي تحمي المنتج الزراعي وترفع كفاءة القطاع، إضافة إلى توظيف الخبرات الأكاديمية والبحثية للجامعات في خدمة التنمية الزراعية.



من جانبه، أوضح الخريسات، أن قرار إغلاق حديقة السوسنة السوداء جاء بعد استمرار المخالفات الصحية والتنظيمية، رغم منح القائمين عليها مهلا لتصويب أوضاعها، مبينا أن أبرز المخالفات تمثلت بعدم توفير طبيب بيطري متفرغ، وعدم الالتزام بمتطلبات إيواء الحيوانات، والسماح بالملامسة المباشرة بين الزوار والحيوانات.



وأكد أن قرار الإغلاق اقتصر على استقبال الزوار، فيما تستمر أعمال رعاية الحيوانات داخل الحديقة، مشددا على حرص الوزارة على تطبيق الاشتراطات الصحية والبيطرية اللازمة.



وقال إن الوزارة تواصل دعم مشاريع الزراعات الذكية والزراعة المائية ضمن توجهات التنمية الاقتصادية، بالتوازي مع جهودها لحماية الأراضي الزراعية، مؤكدا أهمية شهادات المنشأ في الحفاظ على حقوق المزارعين والتحقق من مصادر المنتجات، واستمرار استقبال طلبات الحصول عليها وفق الإجراءات المعتمدة.



بدوره، أكد مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية بالوكالة زكريا مسلم، أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية والجامعات والقطاع الزراعي، بما يسهم في نقل التكنولوجيا الزراعية الحديثة وتطوير البحث العلمي التطبيقي، ودعم الابتكار وتوفير الحلول العلمية للتحديات التي تواجه القطاع، وصولا إلى رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.