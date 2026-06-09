الزراعة النيابية تبحث أوضاع العاملين بنظام شراء الخدمات

10:22 م

الوكيل الإخباري- عقدت لجنة الزراعة والمياه النيابية، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً برئاسة النائب أحمد الشديفات، بحثت خلاله ملف العاملين على نظام شراء الخدمات في وزارة الزراعة والمركز الوطني للبحوث الزراعية، بحضور رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة فايز النهار، ومدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية إبراهيم الرواشدة. اضافة اعلان





وأكد الشديفات أهمية إيجاد حلول عملية للعاملين على نظام شراء الخدمات، بما يحفظ حقوقهم ويعزز استقرارهم الوظيفي، مشيراً إلى أن اللجنة تتابع هذا الملف باهتمام نظراً لأهميته في دعم القطاع الزراعي والمؤسسات التابعة له.



من جهتهم، أكد عضوا اللجنة النائبان محمد المراعية وإياد جبرين ضرورة الحفاظ على الكفاءات والخبرات المتراكمة في القطاع الزراعي.



بدوره، أوضح رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة فايز النهار أن نظام التعيين بعقود لمدة (14) يوماً تم استبداله بعقود لمدة ثلاثة أشهر، في إطار تنظيم إجراءات التعيين المؤقت وتلبية احتياجات المؤسسات الحكومية وفق الأنظمة والتعليمات النافذة.





