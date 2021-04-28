الزراعة النيابية تبحث إجراءات مكافحة الجراد والوضع المائي

الوكيل الاخباري -

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بحثت لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية، خلال اجتماع اليوم الأربعاء، برئاسة النائب محمد العلاقمة، الإجراءات الحكومية لمكافحة الجراد الصحراوي، والوضع المائي في المملكة خلال الصيف.وقال العلاقمة، خلال الاجتماع الذي حضره وزيرا الزراعة خالد الحنيفات والمياه والري محمد النجار ورئيس الاتحاد العام للمزارعين عودة الرواشدة، إن نقص المياه في الأردن ليس جديدا رغم كميات الأمطار الكبيرة التي تهطل في فصل الشتاء، مشيرا إلى الهدر المائي والفاقد في الشبكة التي أصلًا تحتاج إلى الصيانة لمعالجة سد العجز.