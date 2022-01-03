الزراعة النيابية تبحث قضية الاعتداء على أراضي الدولة

الوكيل الإخباري - اجتمع رئيس لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية، محمد العلاقمة، ووزير الداخلية مازن الفراية، اليوم الاثنين، مع عدد من ممثلي مناطق البادية ومُربي الثروة الحيوانية، تم خلاله بحث موضوع الاعتداء على أراضي الدولة وزراعتها، ومنع مربي المواشي من الرعي بها.

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وأكد العلاقمة أحقية مطالب المزارعين، وضرورة العمل على تحقيقها، مشددًا على أنه سيتابع هذا الأمر مع الجهات ذات العلاقة، بُغية الوصول إلى حل يُلبي مطالب هذه الفئة.



ويطالب مزارعون ومربي ثروة حيوانية بوقف الاعتداء على أراضي الدولة، وعدم حمايتها من قبل المُعتدين، والسماح لهم باستخدامها كونها مُخصصة كـ"مراعي".



من جهته، وعد الفراية بدراسة مطالب هؤلاء المزارعين، ومُتابعتها مع الحكام الإداريين كل في منطقته، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات على أراض الدولة.