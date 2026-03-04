“الزراعة النيابية” تبحث مشروع تعزيز مهارات التوظيف الزراعي

03:10 م

الوكيل الإخباري- بحثت لجنة الزراعة والمياه النيابية، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع عقدته برئاسة النائب الدكتور أحمد الشديفات، مشروعًا يهدف إلى تعزيز مهارات التوظيف في القطاع الزراعي، إلى جانب استعراض أبرز مشاريع وخطط وزارة الزراعة للمرحلة المقبلة.





وأكد الشديفات أهمية المشروع في تطوير مهارات العاملين في القطاع الزراعي ورفع كفاءتهم بما يتواءم مع احتياجات السوق المحلي، مشددًا على ضرورة توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تحسين الإنتاج وإدارة الموارد الزراعية بكفاءة أعلى، ودعم الشباب وتمكينهم من الابتكار في المجال الزراعي.



وأشار إلى أهمية المشاريع الداعمة للمزارعين، لا سيما في مجال تربية المواشي وتعزيز الإنتاج الحيواني، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، مؤكدًا ضرورة متابعة تنفيذ المشاريع الزراعية لضمان فاعلية الاستثمارات وتحقيق أثر ملموس على صعيد التشغيل وزيادة الإنتاجية.



بدورهم، شدد النواب إياد جبرين، محمد المراعية، أحمد العليمات، فتحي البوات، فليحة الخضير، وباسم الروابدة، على ضرورة توفير الإمكانات اللازمة لإنجاح المشروع، مؤكدين أهمية قياس أثر البرامج التدريبية على فرص التشغيل، بما يضمن العدالة في توزيع مكتسبات المشاريع ودعم صغار المزارعين.



من جهته، أوضح مساعد أمين عام وزارة الزراعة، خالد الحيصة، محاور المشروع وبرامجه التدريبية التي تستهدف رفع كفاءة العاملين والشباب الراغبين بالانخراط في سوق العمل الزراعي.



فيما استعرض ممثلو الوزارة المشاريع القائمة والمستقبلية وخطط تطوير سلاسل الإنتاج الزراعي، إضافة إلى برامج الإرشاد والتدريب، مؤكدين استمرار تنفيذ الخطط الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز التنمية الزراعية المستدامة.






