الزراعة النيابية تبحث مع الفاو قضايا تهم القطاع الزراعي

الوكيل الاخباري -

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بحث اعضاء من لجنة الزراعة في مجلس النواب بمقر منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة "الفاو" في عمان مستجدات ومشاريع المنظمة لبناء وتطوير قدرات المجتمع الاردني لتحقيق الامن الغذائي.وتضمن اللقاء محاور اخرى مثل تداخلات منظمة الاغذية والزراعة لدعم المجتمع وصغار المزارعين ودور المنظمة في دعم استراتيجية الامن الغذائي. واكد ممثل الفاو في الاردن المهندس نبيل العساف خلال اللقاء الذي حضره رئيس لجنة الزراعة النيابية محمد العلاقمة وعضو اللجنة النائب خلدون الشويات اهمية استعادة الهوية الزراعية الاردنية، واهمية الشراكة مع الحكومة والمانحين والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية في هذا المجال.