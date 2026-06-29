الزراعة النيابية تبحث واقع القطاع الزراعي والمائي

الوكيل الإخباري- عقدت لجنة الزراعة والمياه النيابية، اجتماعا الاثنين برئاسة النائب أحمد الشديفات، لبحث واقع القطاعين الزراعي والمائي، والاطلاع على خطط وزارة المياه والري للعام الحالي، مناقشة أبرز التحديات التي تواجه قطاع المياه في عدد من المحافظات.

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وأكد الشديفات أن اللجنة تضع قضايا الزراعة والمياه في مقدمة أولوياتها، لما يشكله القطاعان من ركيزة أساسية في تحقيق الأمن الغذائي والمائي، مشددا على ضرورة إيجاد حلول عملية ومستدامة للتحديات التي تواجههما، وتعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات ذات العلاقة.



وقال إن تعزيز الأمن المائي يمثل أولوية وطنية تتطلب تضافر جهود جميع المؤسسات، بما يسهم في الحفاظ على الموارد المائية، ورفع كفاءة إدارتها، وضمان عدالة توزيع المياه وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



من جهتهم، أكد النواب: أحمد العليمات، وفتحي البوات، ومحمد المراعية، وإياد جبرين، أهمية الإسراع في تنفيذ المشاريع المائية، وتطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية، إلى جانب سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، بما ينعكس إيجابا على جودة خدمات المياه في مختلف مناطق المملكة.



واستمعت اللجنة إلى شكاوى مواطنين من محافظتي المفرق وجرش، تركزت حول انقطاعات المياه وضعف التزويد في عدد من المناطق، حيث أكدت متابعتها لهذه الملاحظات مع الجهات المختصة، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لمعالجتها بأسرع وقت.



بدوره، أكد أمين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة أن وزارة المياه والري تتابع بشكل مباشر الملاحظات والشكاوى المتعلقة بخدمات المياه في محافظة المفرق، مشيرا إلى أن العمل جار لمعالجة المشكلات المطروحة، وأنها ستحل خلال الأسبوع الحالي.