الزراعة النيابية تطلع على خطط الوزارة للنهوض بالقطاع

الوكيل الاخباري -

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زارت لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية برئاسة النائب محمد العلاقمة اليوم الثلاثاء وزارة الزراعة للاطلاع على خطط ورؤى الوزارة للنهوض بالواقع الزراعي.واكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات في مستهل اللقاء على تعزيز مبدأ التشاركية الدائمة مع السلطة التشريعية في خدمة القطاع الزراعي.وبين ان الوزارة تعمل على رؤية تشمل تنظيم القطاع عبر اسس ومحاور تضمن النهوض والاستدامة من اهمها اعادة النظر بمدخلات الانتاج وكلفها واثرها على المنتج المحلي وصولا الى المنافسة الحقيقية، والعمل على التسويق الزراعي من خلال ادوات وآليات تمس حلقات التسويق للمنتح المحلي، والمضي نحو شركة تسويق زراعية لديها القدرة على الدخول الى الاسوق العالمية من خلال مراكز ونقط تعبئة وتدريج وتبريد وبيع وتنظيم للوجستيات الخاصة بالنقل.واشار الحنيفات الى برامج التنمية الريفية وتمكين المرأة عبر معارض البيع والتسويق في المحافظات .