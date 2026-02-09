"الزراعة النيابية" تلتقي ممثل “الفاو” في الأردن

04:41 م

الوكيل الإخباري- التقت لجنة الزراعة والمياه النيابية، برئاسة النائب أحمد الشديفات، اليوم الاثنين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في الأردن نبيل عساف، بحضور، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودور المنظمة في دعم القطاع الزراعي واستدامته في المملكة. اضافة اعلان





وأكد الشديفات أهمية البرامج والمشاريع التي تنفذها منظمة الفاو في الأردن، والتي تهدف إلى تطوير القطاع الزراعي، وتحسين الأمن الغذائي، ودعم صغار المزارعين، إضافة إلى تعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية والمياه، ومواجهة التحديات المرتبطة بالتغير المناخي.



وشدد على أهمية الشراكة مع المنظمات الدولية، وعلى رأسها الفاو، في دعم الجهود الوطنية للنهوض بالقطاع الزراعي، مؤكداً دور اللجنة في متابعة السياسات والتشريعات التي تسهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وحرصها على مواصلة التعاون مع الجهات المعنية بما ينسجم مع الأولويات الوطنية والاستراتيجية الزراعية للمملكة.



بدورهم ، أكد النواب محمد المراعية ، وباسم الروابدة، وحسين العموش، وفتحي البوات، ومحمد المرايات أهمية الدور الذي تقوم به منظمة الفاو في دعم القطاع الزراعي في الأردن، مشيرين إلى إسهاماتها في تعزيز الأمن الغذائي، وتمكين المزارعين، وتطوير الممارسات الزراعية المستدامة.



وأشاروا إلى أن برامج الفاو تشكل رافعة حقيقية للقطاع الزراعي من خلال دعم المشاريع الإنتاجية، وبناء القدرات، وتقديم الخبرات الفنية، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية ورؤية الدولة في تحقيق التنمية الزراعية الشاملة.



من جانبه ، أشاد عساف بالتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تعزيز الأمن الغذائي، مؤكداً أنها تشكل خارطة طريق واضحة للنهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق الاستدامة الغذائية في المملكة، وتعكس رؤية استراتيجية بعيدة المدى في التعامل مع التحديات الإقليمية والعالمية، ولا سيما التغير المناخي وشح الموارد المائية.



وأكد أن منظمة الفاو تولي اهتماماً كبيراً بدعم الجهود الوطنية الأردنية في هذا المجال، من خلال تنفيذ برامج ومشاريع تستهدف تعزيز الإنتاج الزراعي، ودعم صغار المزارعين، وتحسين سلاسل القيمة الغذائية، بما يسهم في بناء منظومة غذائية أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق الأمن الغذائي للأردن.

