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الأربعاء، 20-10-2021 03:21 م

الزراعة النيابية تناقش الواقع المائي في الأردن

مجلس النواب


الوكيل الاخباري - ناقشت لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الأربعاء، برئاسة النائب محمد العلاقمة، الواقع المائي في الأردن.

وقال العلاقمة خلال الاجتماع إن الأردن يمر بظروف مائية صعبة، نتيجة تراجع كميات هطول الامطار الموسم الماضي، مشيرا إلى أنه جرى مناقشة الخطط والاستراتيجيات التي وضعتها وزارة المياه من تجهيز سدود، وانشاء المشروع الاستراتيجي المعروف بناقل البحرين، والذي يوفر 300 مليون متر مكعب، إضافة إلى الاتفاقية الموقعة بين الأردن وإسرائيل، لغايات تزويد المملكة بكميات من المياه.

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