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الزراعة النيابية: توجه حكومي لتخفيض كلف إصدار وتجديد تصاريح العمل للوافدين

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الأحد، 31-10-2021 04:52 م

الزراعة النيابية: توجه حكومي لتخفيض كلف إصدار وتجديد تصاريح العمل للوافدين

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الوكيل الاخباري- قال رئيس لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية، النائب محمد العلاقمة، إن هناك توجها حكوميا لتخفيض الكلف المالية لإصدار وتجديد تصاريح العمل للوافدين.

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جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة النيابية، اليوم الأحد، بحضور وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات وعدد من المدراء والأمناء العامين، وممثلي عن القطاع الزراعي.


وقال العلاقمة إن اللجنة بحثت قضايا متعلقة بشمول العاملين في القطاع الزراعي من العمالة الوافدة بمظلة الضمان الاجتماعي، وارتفاع كلفة إصدار تصاريح العمل ومدخلات الإنتاج من أسمدة وطاقة وغيرها، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأعلاف، والمطالبة بزيادة الرقابة على مراكز الأعلاف من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين.


وأضاف أن ظروف المزارع الأردني لم تعد تبعث بالطمأنينة وأن هناك تحديات ومعيقات تواجه القطاع والمستثمرين بالقطاع الزراعي، ما يستوجب الإسراع في إيجاد حلول حقيقية وواقعية تنهض به.


وبين أن ارتفاع كلف تصاريح العمل تعتبر تحديا كبيرا أمام القطاع الزراعي، ما يستوجب تخفيض الكلفة، علما بأن التكلفة كانت 120 دينارا وتم رفعها في وقت سابق لـ550 دينارا.

 

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