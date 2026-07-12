الزعبي: تخصيص 30% للنساء في المجالس المحلية يحتاج إلى إعادة نظر

الوكيل الإخباري- دعا النائب عوني الزعبي إلى إعادة النظر في تخصيص نسبة 30% للنساء في المجالس المحلية، مؤكدًا أن موقفه لا ينتقص من دور المرأة، وإنما يعكس إيمانه بقدرتها على المنافسة والوصول إلى مواقع صنع القرار بكفاءتها وثقة الناخبين. اضافة اعلان





وقال الزعبي، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الاستثنائية لمجلس النواب، الأحد، إن المرأة الأردنية أثبتت كفاءتها ووصلت إلى أعلى مواقع المسؤولية في الدولة والقطاعين العام والخاص، مشددًا على أن الأصل يجب أن يكون المنافسة الحرة عبر صناديق الاقتراع، مع إزالة أي عوائق تحول دون مشاركتها في الحياة السياسية.



وأضاف: "نحن مع الإدارة المحلية، ومع تمكين البلديات، ومع التنمية والمشاركة الشعبية، لكننا في الوقت ذاته لسنا مع قانون يمنح المواطن صندوق اقتراع ثم يُبقي القرار الحقيقي في يد المركز".



وأشار إلى أن مشروع القانون يصف البلدية بأنها مؤسسة تتمتع باستقلال مالي وإداري، إلا أن هذا الاستقلال، وفق تعبيره، يبقى مقيدًا بموافقات الوزارة ومصادقات الحكومة، إلى جانب صلاحيات حل المجالس وكف اليد والتدخل في الموازنات والقرارات.



