الزعبي يدعو لإنجاز مشروع قرار "ما بعد النزاع" بتوافق واسع

وقال الزعبي، خلال جلسة أعمال اللجنة التي تعقد على هامش المؤتمر البرلماني الدولي الذي يعقد حاليا في مدينة إسطنبول التركية، إن النقاشات التي جرت بين الوفود أسهمت في تحقيق تقدم ملحوظ في مشروع القرار حتى المادة (104)، مشددا على ضرورة مواصلة العمل لإنجاز نص متوازن وعملي يعزز من دور البرلمانات في استعادة السلام العادل والدائم.
وأوضح الزعبي ان المشروع يجب أن يحافظ على طابعه العام والعملي، بعيدا عن التسييس أو إدخال تعديلات قد تضعف فرص التوافق عليه، مرحبا بأي مقترحات تسهم في تعزيز الوضوح والاتساق وقابلية التنفيذ، مع تجنب التكرار والإثقال غير المبرر للنص.
وأعرب عن أمله في أن تتمكن اللجنة من استكمال مناقشاتها بروح بناءة، بما يفضي إلى إقرار مشروع قرار قوي يحظى بأوسع دعم ممكن.
-
أخبار متعلقة
-
عطية يؤكد عمق العلاقات الأردنية البريطانية
-
الخارجية النيابية: تعزي تركيا بضحايا حادثة إطلاق النار
-
الزعبي يطرح مشروع قرار لتعزيز دور البرلمانات في مرحلة ما بعد النزاع
-
"خارجية النواب": قرار "اليونسكو" بشأن القدس تأكيد لبطلان إجراءات الاحتلال
-
"الزراعة النيابية" تبحث تعزيز الأمن الغذائي وتوفير الأعلاف
-
مجلس النواب يؤجل إقرار "اتفاقية أبو خشيبة" لجلسة قادمة
-
"صحة الأعيان" تلتقي مع رابطة الطبيبات العربيات
-
عطية يدعو لمساءلة دولية على جرائم غزة ويؤكد ثبات الموقف الأردني الداعم لفلسطين