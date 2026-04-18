الزعبي يدعو لإنجاز مشروع قرار "ما بعد النزاع" بتوافق واسع

جانب من الجلسة
 
السبت، 18-04-2026 08:19 ص
الوكيل الإخباري- أكد مقرر لجنة الأمن والسلم الدوليين في الاتحاد البرلماني الدولي النائب عوني الزعبي،أهمية استكمال مناقشة مشروع القرار المتعلق بدور البرلمانات في إدارة مرحلة ما بعد النزاع، بروح توافقية تضمن الحفاظ على تماسك النص وهدفه الأساسي.اضافة اعلان


وقال الزعبي، خلال جلسة أعمال اللجنة التي تعقد على هامش المؤتمر البرلماني الدولي الذي يعقد حاليا في مدينة إسطنبول التركية، إن النقاشات التي جرت بين الوفود أسهمت في تحقيق تقدم ملحوظ في مشروع القرار حتى المادة (104)، مشددا على ضرورة مواصلة العمل لإنجاز نص متوازن وعملي يعزز من دور البرلمانات في استعادة السلام العادل والدائم.

وأوضح الزعبي ان المشروع يجب أن يحافظ على طابعه العام والعملي، بعيدا عن التسييس أو إدخال تعديلات قد تضعف فرص التوافق عليه، مرحبا بأي مقترحات تسهم في تعزيز الوضوح والاتساق وقابلية التنفيذ، مع تجنب التكرار والإثقال غير المبرر للنص.

وأعرب عن أمله في أن تتمكن اللجنة من استكمال مناقشاتها بروح بناءة، بما يفضي إلى إقرار مشروع قرار قوي يحظى بأوسع دعم ممكن.
 
 


