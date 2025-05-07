الأربعاء 2025-05-07 02:25 م
 

الزيادين : زيارة ولي العهد الى اليابان فرصة لتعزيز التبادل والابتكار

النائب هيثم الزيادين
النائب هيثم الزيادين
 
الأربعاء، 07-05-2025 01:11 م
الوكيل الإخباري-   قال رئيس جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية، اليابانية النائب هيثم الزيادين إن زيارة العمل التي يقوم بها سمو الأمير الحسين بن عبدالله ولي العهد إلى اليابان تأتي تأكيداً على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين مؤكداً أهميتها في تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين.اضافة اعلان


وأضاف زيادين ان جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية التي تضم في عضويتها النواب :احمد السراحنة ، حكم المعادات ، خالد أبو حسان ، اندريه حواري ،زهير الخشمان ، رند الخزوز ، مي الحراحشة ،  تؤكد أن الأردن و اليابان تجمعهما علاقات قوية ومصالح مشتركة ارسى دعائمها قادة البلدين الصديقين والتعاون المشترك  في مختلف المجالات.  

وأضاف ان زيارة سمو ولي العهد الجناح الأردني في معرض إكسبو المقام في مدينة أوساكا تؤكد حرص سموه في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وانها فرصة لتبادل الآراء والأفكار والرؤى حول المستقبل. 

وثمن زيادين حديث سموه الذي يهدف  إلى ابراز المملكة كأرض يلتقي بها عبق التاريخ بطموحات الحاضر وأنها مكان يتعايش به روح الابتكار والتقاليد العريقة .
 
gnews

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