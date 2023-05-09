الزيادين ومدير مؤسسة المدن الصناعية يبحثان واقع الاستثمار في الكرك

الوكيل الإخباري

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- أكد النائب المهندس هيثم زيادين أهمية توفير السبل الكفيلة للنهوض بواقع الاستثمار والمستثمرين، لما لهذا القطاع من ضرورة للنهوض بالواقع الاقتصادي للمملكة، مشددًا على ضرورة الخروج بحزمة من الإجراءات والاستراتيجيات الميسرة للمستثمرين، عبر تشبيك حقيقي ما بين القطاعين العام والخاص.جاء ذلك خلال لقائه مندوباً عن نواب مُحافظة الكرك، اليوم الثلاثاء، مدير عام مؤسسة المدن الصناعية، عمر جويعد، حيث جرى بحث السبل لتهيئة البيئة المناسبة والمعززة لواقع الاستثمار في محافظة الكرك.كما أكد زيادين أن هناك العديد من الإجراءات التي من شأنها استقطاب المستثمرين لمدينة الكرك الصناعية، منها: تطبيق الحوافز، إزالة العقبات أمام المستثمرين، بما يساهم في المستقبل توفير فرص عمل، وبالتالي تقليص معدل الفقر والبطالة.وقال إن النواب سيعملون عبر الدور التشريعي والرقابي المناط بهم، لتعزيز كل الإجراءات والاستراتيجيات المعززة لعمل مؤسسة المدن الصناعية.من جانبه، بين جويعد أن هناك مشاورات مع عدد من المستثمرين الذين يجدون أن البيئة الاستثمارية في محافظة الكرك مناسبة لاستثماراتهم ومشاريعهم.