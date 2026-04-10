الزيادين: يحذر من نقطة اللاعودة عدوان الاحتلال على لبنان يهدد أمن المنطقة ويستوجب التهدئة فوراً

الوكيل الإخباري- أدان رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية، النائب المهندس هيثم الزيادين، التصعيد العسكري والعدوان الاسرائيلي باستهداف المدنيين والمراكز الرسمية في لبنان، معتبراً ذلك جريمة حرب وخرقاً فاضحاً للمواثيق الدولية والسيادة الوطنية، ومؤكداً وقوف الأردن الثابت إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق في هذه المحنة. اضافة اعلان





وحذر الزيادين من أن استمرار آلة الحرب في تدمير البنى التحتية واستباحة الدماء سيدفع بالمنطقة نحو نقطة اللاعودة وانفجار إقليمي شامل، مشدداً على أن الصمت الدولي تجاه هذه الانتهاكات غير مقبول ويمنح غطاءً لاستمرار العدوان الغاشم.



وطالب المجتمع الدولي والاتحادات البرلمانية العالمية بالتحرك الفوري لفرض وقف إطلاق نار شامل، مؤكداً أن الحلول العسكرية لا تجلب إلا الدمار، وأن استقرار لبنان وحماية سيادته يمثلان الركيزة الأساسية لأمن المنطقة واستقرارها.



ودعت اللجنة المنظمات الإنسانية والأممية لتكثيف جهودها الإغاثية لدعم الأشقاء، مؤكدة بقاءها في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات الميدانية ومواصلة دورها الدبلوماسي البرلماني لحشد الدعم الدولي لوقف هذا العدوان.





