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الثلاثاء، 14-02-2023 01:34 م

الزيود يطالب بتطوير المناهج الدراسية في الأردن

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الوكيل الإخباري - دعا النائب عمر الزيود وزارة التربية والتعليم إلى تطوير المناهج الدراسية باعتبارها الأساس في بناء الوطن.اضافة اعلان


وقال الزيود، خلال مناقشة قرار اللجنة المالية النيابية لمشروع قانون الموازنة لعام 2023، اليوم الثلاثاء، إن المناهج الأردنية يجب أن تتناسب مع طبيعتنا وتبنى على احترام الدين ومكارم الأخلاق، وأن توضع من قبل أردنيين لا أن تكون مستوردة حرفيا.

وأضاف أن الاهتمام بالتعليم وتطويره سيساهم في بناء الوطن ومعالجة الترهل الإداري والتقيد بالقوانين.

وأشار الزيود إلى أن الوظائف العليا في الدولة يجب أن تكون من أصحاب الخبرة والكفاءة والمعرفة لا أن تقتصر على خريجي الجامعات الأجنبية ومبنية على الصداقات والعلاقات الشخصية.

كما طالب بالاهتمام بالخدمات الأساسية وتطوير البنى التحتية في المحافظات، وتوفير فرص العمل ودعم الفئات الأكثر حاجة.

 




 

 


 

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